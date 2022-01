La Roma e il caso Santon che rifiuta ogni destinazione possibile. Ormai andrà in scadenza

vedi letture

Continua l’estenuante tira e molla per i due giocatori fuori rosa della Roma ancora in attesa di una sistemazione. La trattativa di Fazio con la Salernitana prosegue, mentre Santon potrebbe rimanere il solo degli esuberi ad allenarsi a Trigoria. Il terzino ex interista - sottolinea il Corriere dello Sport - sta rifiutando ogni destinazione possibile, tra cui la Turchia e la Grecia con il Paok Salonicco in pole. Santon andrà in scadenza di contratto a giugno. C’è anche un problema di cartilagine del ginocchio che rende complicato qualsiasi trasferimento.