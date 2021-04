La Roma ormai pensa solo all'Europa? Fonseca: "Falso, e con l'Atalanta l'abbiamo dimostrato"

"Il Cagliari è in un buon momento e ha bisogno di punti, ma la nostra partita contro l'Atalanta ha dimostrato che abbiamo ancora la testa dentro il campionato. È stata un buon esempio e domani vogliamo fare un'altra buona partita per vincere. Non sarà facile, ma vogliamo vincere", è stata la risposta di mister Paulo Fonseca in conferenza stampa quando gli è stato chiesto se la sua Roma ha ormai mollato la presa in campionato per concentrarsi solamente sulla semifinale di Europa League contro il Manchester United.