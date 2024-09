La Roma può perdere Zalewski, il Galatasaray fa sul serio per il laterale polacco

La Roma può perdere Nicola Zalewski nelle prossime ore di calciomercato. Ne parla questa mattina Il Messaggero, secondo il quale i giallorossi potrebbero prelevare a titolo definitivo il laterale della Nazionale polacca entro il 13 settembre, giorno dello stop alle trattative anche in Turchia. Il club capitolino aspetta un'offerta ufficiale per il classe 2002, che nelle scorse settimane aveva rifiutato il PSV. In quest'avvio di stagione Zalewski ha già collezionato tre presenze, due delle quali da titolare, agli ordini di mister De Rossi.

L'investitura di Lewandowski

"Si vede che sta diventando una figura sempre più importante nella Nazionale, sta acquisendo fiducia in sé stesso. È fantastico tutto questo per la Polonia, ma soprattutto per lui. È un giocatore giovane che, a questa età, dovrebbe crescere ancora. Ha sicuramente un grande potenziale", uno stralcio delle sue parole riprese dal portale sport.se.pl.

In Turchia intanto sbarca Kostic

Intanto, sempre a proposito di Turchia, sta per diventare ufficiale il trasferimento di Filip Kostic dalla Juventus al Fenerbahce di José Mourinho. Il club di Super Lig ha comunicato tramite i propri account di aver raggiunto un principio d’accordo con la Vecchia Signora per il trasferimento di Kostic, a Istanbul per i test medici e la definitiva firma sul contratto che attribuirà all'operazione anche i crismi dell’ufficialità.