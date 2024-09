La Roma vince senza Dybala, Juric: "Sta bene, ma se non è al 100% non lo rischiamo"

La Roma vince, anche senza Paulo Dybala. L'argentino ha recuperato in tempo per andare almeno in panchina ma, nel 2-1 in rimonta al Venezia, Ivan Juric ha deciso comunque di non schierarlo.

Il tecnico croato, nella consueta conferenza post partita, ha spiegato i motivi dietro questa scelta: "Lui sta bene, tutti gli esami strumentali sono stati negativi, ma non vogliamo rischiare nulla e abbiamo preso la decisione che è troppo importante e il campionato ancora lungo e non lo abbiamo utilizzato. Se c'è un minimo dubbio che non può stare al 100% non lo utilizziamo. Abbiamo deciso così con lui".

Juric si è poi soffermato su cosa debba fare la sua squadra quando non ha a disposizione il proprio miglior giocatore: "Bisogna migliorare il gioco, le posizioni. Serve più velocità. Con Paulo certe volte puoi lasciare fare a lui. Fa giocare la squadra in modo impressionante. Secondo me con gli altri bisogna lavorare molto sulle posizioni del corpo per farli migliorare sia nel gioco che ne passaggi. Prime partite giocate molto bene, ma c'è modo di fare ancora meglio".

La conferenza stampa di Juric.