La Serie A cerca di uscire dallo stallo DAZN-Sky: nuova assemblea martedì

Dopo l’ennesimo nulla di fatto sul tema diritti tv arrivato ieri, la Serie A si riunirà nuovamente in assemblea. La Lega ha ufficializzato la data della nuova convocazione, in via d’urgenza, per martedì prossimo, il 16 marzo, alle 11,30 in seconda convocazione. All’ordine del giorno, ancora una volta, le trattative private per i diritti audiovisivi sul triennio 2021-2024, questa volta non soltanto per il territorio italiano ma anche a livello internazionale. Sul primo fronte, la situazione di stallo è ormai di lunga data: DAZN in netto vantaggio su Sky, ma con diversi dubbi legati all’affidabilità tecnologica e soprattutto a un altro stand-by, quello nella trattativa sui fondi.