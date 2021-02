Lady Icardi sulla scia del marito dopo Juve-Inter: "Oggi tutto bianco e io di nero"

Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, segue l'esempio del marito all'indomani di Juventus-Inter, partita che ha consegnato la finale di Coppa Italia ai bianconeri e segnato l'ennesimo episodio burrascoso del rapporto tra Antonio Conte e la sua ex squadra. L'attaccante oggi ha infatti espresso la sua gioia per il risultato finale con diversi "like" a calciatori della Vecchia Signora, mentre la moglie ha fatto una scelta cromatica ben precisa per un giretto nella Parigi innevata: "Oggi tutto bianco e io di nero".