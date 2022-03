Lautaro come gli altri big dell'Inter: il futuro dipenderà da eventuali offerte (monstre) di mercato

Analizzando le strategia di mercato dell'Inter per l'attacco, La Gazzetta dello Sport dedica spazio anche alla posizione di Lautaro Martinez. Non è in discussione il valore del giocatore - si legge - ma molto dipenderà anche da eventuali offerte che potranno arrivare sul suo conto. È un discorso che in generale vale per tutti, nella rosa nerazzurra. Di sicuro servirà una cifra monstre per convincere l’Inter a fare a meno di lui.