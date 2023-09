Lautaro: "Importante non aver perso. Dobbiamo alzare il livello, in Europa dettagli decisivi"

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida di Champions League pareggiata per 1-1 contro la Real Sociedad.

Cosa non ha funzionato?

"Non abbiamo iniziato la partita come volevamo. Ci hanno messo tanti in difficoltà nel primo tempo, poi con i cambi siamo riusciti a stare in piedi. Siamo all'inizio, dobbiamo migliorare tanto e l'importante è non aver perso".

Stanchezza post derby?

"I ragazzi erano tutti pronti per giocare, il mister ha fatto le sue scelte. La Real Sociedad è una squadra forte e oggi non è stato un caso. Merito anche a loro".

Aver comunque pareggiato che segnale è?

"Abbiamo fatto un percorso lungo di maturità. Importante è non aver perso, ma dobbiamo alzare il livello tutti perché in questa competizione i dettagli fanno la differenza".