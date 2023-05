Lautaro Martinez: "All'andata Inter nettamente superiore al Milan, oggi atteggiamento giusto"

L'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo il gol vittoria contro il Milan che vale la finale di Champions. Queste le sue dichiarazioni: Tanto sacrificio, tanto lavoro, tanta responsabilità e tantissime buone prestazioni. Sono molto felice per quello che abbiamo raggiunto tutti insieme in questi mesi, abbiamo un calendario molto stretto contro squadre forti. Il momento più bello è difficile da trovare, l'atmosfera a Milano era incredibile in settimana. In tutte e due le partite abbiamo giocato in maniera incredibile, eravamo nettamente superiori al Milan nella prima partita mentre oggi avevano qualcosa da fare ma abbiamo avuto l'atteggiamento giusto".

Questo uno dei gol più belli?

"Un gol troppo importante per me, per la mia carriera, sono molto felice per compagni, tifosi e club".

Campione del mondo e finalista di Champions, cosa ci dobbiamo aspettare?

"Recuperare energie, arrivare tra le prime quattro, andare a Roma per vincere un altro titolo e poi preparare l'ultima che è un sogno".