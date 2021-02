Lautaro Martinez volta pagina: "Il mio futuro è all'Inter. Ora rinnovo e mi tatuo lo scudetto"

"Il Barcellona adesso è il passato, rinnovo con l'Inter". Parla chiaro Lautaro Martinez, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'attaccante nerazzurro, dopo aver spiegato i retroscena sul possibile passaggio al Barcellona, promette gol e rinnovo con i nerazzurri: "Quando l’annuncio? Non so, troveranno il momento per l’ufficialità, io intanto gioco. Ma il mio futuro è qui, mi vedo a Milano per lungo tempo, di questa città mi piace tutto: il cibo, il rapporto con i tifosi, la squadra, solo sensazioni positive. E cosa faccio se vinco lo scudetto? Un tatuaggio per il mio primo trofeo: è una buona idea".