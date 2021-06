Lazio, -10 al raduno. Settimana calda per il mercato: Sarri chiede Hysaj e almeno un esterno

Dieci giorni al raduno, la sabbia nella clessidra biancoceleste comincia finire. Dopo le settimane interlocutorie, adesso ne arriva una decisiva, quella precedente al ritrovo di Formello e alla partenza per Auronzo. Il mercato della Lazio è pronto a entrare nel vivo nei prossimi giorni, che segneranno anche la chiusura dell'esercizio commerciale del 2020-'21 (il 30 giugno). Uno step necessario, perché il bilancio attuale - complice il Covid - non è più roseo come nel passato e la società non vuole gravarlo con altre operazione.

Cosa bisognerà aspettarsi questa settimana? Kamenovic, che ha già sostenuto le visite mediche, verrà ufficializzato. Hysaj sarà invece la prima trattativa che verrà chiusa: il 28enne terzino, destro e sinistro, arriverà a parametro zero dal Napoli. Poi a Formello proveranno a stringere per gli esterni d'attacco, essenziali per passare dal 3-5-2 di Inzaghi al 4-3-3 di Sarri. Il ritorno di Felipe Anderson (prestito con diritto a 8 milioni) è molto probabile, mentre il grande colpo può essere Brandt, 25enne del Borussia Dortmund. È il primo nome fatto da Sarri, ma costa tra i 20 e i 25 milioni e non sarà facile prenderlo. Sullo sfondo le altre operazioni per completare la rosa nei ruoli carenti ma comunque non da coprire urgentemente: serve un difensore centrale di destra per far coppia con Luiz Felipe e un mediano (Basic del Bordeaux o Torreira dell'Arsenal).

Il ds Tare venerdì è volato a Milano, ha cominciato ad accelerare sulle tante situazioni sul tavolo, sia in entrata che in uscita: c'è una rosa extralarge da piazzare, con 21 giocatori pronti a rientrare dal prestito. Le cessioni saranno fondamentali per poi andare a comprare gli acquisti promessi a Sarri, che vuole cominciare il ritiro di Auronzo (10 luglio la partenza) con almeno 2 volti nuovi adatti al 4-3-3. Il tempo, che un mese fa abbondava, adesso rischia di diventare un nemico.