Lazio, 4 gol per sognare la rimonta. Ma i numeri e i clean sheets non sono incoraggianti

La Lazio questa sera contro il Bayern Monaco dovrà scalare una montagna. Il 4-1 in favore dei bavaresi dell’andata all’Olimpico costringerà i ragazzi di Inzaghi a segnare 4 reti, per sognare la rimonta qualificazione. Con un occhio, evidente, alla fase difensiva cercando di non concedere gol agli avversari. Ed i numeri, in tal senso, non sono incoraggianti: nonostante i successi del girone contro Dortmund e Zenit, la Lazio ha vinto solo 3 delle ultime 18 partite in Champions League (con 8 pareggi e 7 sconfitte). I biancocelesti, inoltre, hanno sempre subito almeno un gol nelle stesse ultime 18 partite della competizione. L’ultima gara con la porta inviolata è il successo per 2-0 sul Besiktas nel 2003/2004.