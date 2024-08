Lazio, accordo trovato con Laurienté, ma non col Sassuolo. Alternativa Fernandez-Pardo

C'è Armand Laurienté in cima alla lista dei desideri della Lazio per l'esterno dell'attacco. Il francese in uscita dal Sassuolo dopo la retrocessione in Serie B del club, stando a quanto riportato da Tuttosport avrebbe già trovato l'accordo con il club del presidente Claudio Lotito per un quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione più bonus.

L'accordo fra i club è, invece, ancora tutto da trovare. I neroverdi chiedono 15 milioni di euro e così la dirigenza capitolina continua a valutare nomi alternativi come quello di Matias Fernandez-Pardo, classe 2005 del Gent.