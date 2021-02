Lazio, Acerbi: "Abbiamo lottato, purtroppo non è andata come avremmo voluto"

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha commentato la sconfitta per 3-1 in casa dell'Inter con un post sul proprio profilo Instagram: "Abbiamo lottato, purtroppo non è andata come avremmo voluto. Forza Lazio sempre!".