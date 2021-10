Lazio, Acerbi chiede scusa dopo il rosso di Bologna: "Ho sbagliato, ho fatto due cazzate"

"Ho sbagliato, ho fatto due cazzate. Chiedo scusa a tutti, ai tifosi, ai compagni per l’espulsione e per il brutto gesto fatto che non mi appartiene". Francesco Acerbi, difensore della Lazio, recita il mea culpa dopo l'espulsione patita nello 0-3 incassato oggi a Bologna.

Un messaggio su Twitter, pubblicato proprio in questi minuti e visibile in calce, per ammettere pubblicamente l'errore e chiedere scusa ai tifosi biancocelesti in una domenica davvero da dimenticare per Sarri e i suoi.