Lazio, Acerbi in uscita: Inzaghi lo chiama all'Inter, ma sul difensore c'è anche la Juventus

Futuro in bilico per Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio, in rottura da settimane con la tifoseria, è anche per questo in uscita dai biancocelesti, che stanno trattando per sostituirlo con Alessio Romagnoli. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la squadra più interessata al classe '88 è l'Inter, dove Acerbi ritroverebbe Simone Inzaghi. Sulle sue tracce, però, si registra anche la Juventus, che potrebbe dover sostituire capitan Chiellini in caso di sì alle offerte dalla MLS o ritiro dal calcio.