Lazio, altro infortunio per Patric. Lui si sfoga: "Fa maledettamente male, ma non mollerò"

La Lazio si è messa in volo per raggiungere la Turchia, dove disputerà le prossime due amichevoli di pre-campionato contro il Fenerbahce di Mourinho e il Galatasaray di Morata. I biancocelesti di Sarri sfideranno la banda dello Special One a Istanbul (ore 19:30 italiane) di mercoledì 30 luglio, con un retrogusto interessante per chi come il tecnico portoghese è rimasto in panchina alla Roma prima di sbarcare in Super Lig.

Intanto i biancocelesti hanno diramato le convocazioni per la sfida contro il Fenerbahce. A giudicare dall'elenco condiviso dall'allenatore toscano, Sarri potrà contare su Boulaye Dia: l'attaccante senegalese, reduce dal forfait contro l'Avellino nell'ultimo test estivo per via di un problema alla caviglia, dovrebbe aver risolto totalmente il guaio in questione ed essere a disposizione. Oltre a Gigot e Isaksen out, la Lazio dovrà rinunciare anche a Patric: il difensore spagnolo ha riportato una lesione muscolare di media entità a carico del retto femorale sinistro e non ci sarà contro i canarini.

Patric però non ha esitato nel dare sfogo alla propria frustrazione sui social per il nuovo infortunio nel quale è incappato in questa preparazione estiva. Specialmente dopo una stagione, la scorsa, trascorsa perlopiù in infermeria. "Fa male, fa maledettamente male, ma non mollerò e vi prometto che tornerò più carico di prima. Grazie per il supporto. Forza Lazio", il messaggio scritto di suo pugno su Instagram.

L'elenco completo dei convocati:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel, Renzetti;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli, Ruggeri;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Pinelli, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni.