Lazio, ansia per Strakosha: il ginocchio fa problemi, rischia l'operazione

Se il 2020 di Strakosha si è chiuso male, il 2021 è iniziato peggio. Prima alcune prestazioni sottotono, poi la positività al Covid, la titolarità persa in favore di Reina e un problema muscolare dopo l'Epifania. Può andare peggio? Sì. Perché adesso, a rendere ancora più grigia la stagione del portiere della Lazio, il rischio all'orizzonte di un'operazione al ginocchio. Per il momento, ha scelto la terapia conservativa, ma se non dovesse funzionare, la soluzione sarebbe solo una. Da Lazio-Parma, del 21 gennaio, non si è più visto in campo per l'infortunio che gli ha impedito di esserci contro il Sassuolo e mercoledì sera in Coppa Italia con l'Atalanta. Si pensava fosse un fastidio passeggero, reso più grave dal suo mal di pancia per il cambio di gerarchia tra i pali, invece il ginocchio non gli si sgonfia e per superare il problema potrebbe essere necessaria la soluzione chirurgica.

Sembra essere in un buco nero, Strakosha. La luce, adesso, non si vede. Dai malumori alla possibile cessione, che - in caso di operazione - verrebbe scongiurata. La Lazio però ci aveva pensato, perché il 25enne albanese ha il contratto in scadenza nel 2022 e le trattative per il suo rinnovo si sono arenate quando Reina è stato promosso titolare. Saranno mesi duri, tra le parti. Intanto se non ci sono margini per un rientro in tempi brevi per Strakosha, la Lazio affronterà la restante parte di stagione solo con Reina e tre giovani portieri alle proprie spalle: Gabriel Pereira, classe 2002 preso dal Monaco in estate, Furlanetto e Alia. Un intervento sul mercato, è impensabile. Si rimarrà con l'ex Milan, che è giocatore carismatico e di assoluta affidabilità, come sta ampiamente testimoniando sul campo, ma ha 38 anni. Ed è vero che la Lazio avrà un calendario meno fitto, ma dovrà trascorrere le giornate sperando che non si prenda neanche un raffreddore.