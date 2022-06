Lazio, attesa per Romagnoli: non c'è l'accordo sull'ingaggio ma la distanza è minima

Alessio Romagnoli attende di conoscere il suo futuro e nonostante l'inserimento del Valencia la Lazio è ancora in pole. Secondo quanto riportato da La Repubblica l'ostacolo non è rappresentato dalle commissioni per gli agenti ma non è stato ancora trovato l'accordo sull'ingaggio. La distanza è minima ma prima di dare l'affondo decisivo i biancocelesti vorrebbero cedere Francesco Acerbi, che piace a Inter e Juventus, anche se ancora non ci sono trattative in corso. Serve un'accelerata, con il difensore che ha concesso altro tempo alla Lazio, anche se non aspetterà in eterno.