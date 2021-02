Lazio-Bayern Monaco è la gara di Miro Klose: le due storie d'amore più lunghe, con 116 gol

Quella di questa sera fra Lazio e Bayern Monaco sarà una sfida decisamente particolare, per Miroslav Klose. Attuale vice allenatore dei bavaresi, nel suo futuro sembra già esser presente la panchina del dopo Flick, se e quando il vincitore dell'ultima Champions League terminerà il suo percorso. Gara particolare, dicevamo: già perché per Klose, Lazio e Bayern, rappresentano le due avventure professionalmente più durature e più redditizie. Con la maglia biancoceleste Klose ha giocato 5 anni, dal 2011 al 2016. Col Bayern, invece, è sceso in campo dal 2007 al 2011, anno proprio del passaggio alla Lazio. A Roma il bomber tedesco ha messo insieme 171 presenze con 63 gol e 35 assist, valori più alti della carriera considerando tutte le esperienze. Numeri simili in Baviera, dove Klose ha giocato 150 partite con 53 gol e 27 assist. Per un totale, con le due maglie più importanti della sua vita sportiva, di 321 apparizioni con 116 gol e 62 assist.