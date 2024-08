Lazio, buone notizie dall'infermeria: Nuno Tavares torna ad allenarsi con il gruppo

Archiviata la sfida contro il Southampton pareggiata per 1-1, la Lazio torna subito al lavoro e sorride per un gradito ritorno. Tra coloro che prendono parte alla seduta odierna - come postato dalla società sui propri canali social - c'è anche Nuno Tavares, tra i volti nuovi dell'estate.

L'ex giocatore dell'Arsenal, nel corso della sua prima amichevole in maglia biancoceleste contro il Trapani, si è infortunato dopo neanche 20 minuti e ha dovuto abbandonare il campo. Guaio fisico risolto nel giro di qualche settimana, tanto che il portoghese potrebbe già tornare a calciare il rettangolo verde nel match di sabato contro il Cadice valido per il Trofeo Ramon de Carranza. Magari solo uno scampolo di parità, ma gli servirà per accumulare minutaggio in vista dei primi impegni ufficiali.