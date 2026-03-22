Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Lazio, Cancellieri: "Abbiamo ritrovato serenità. Ho avuto delle difficoltà durante la stagione"

Lazio, Cancellieri: "Abbiamo ritrovato serenità. Ho avuto delle difficoltà durante la stagione"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:12Serie A
Leonardo Nevischi

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo della Lazio contro il Bologna nella trentesima giornata della Serie A 2025/26 (0-2 il risultato finale firmato dalla doppietta di Taylor), è intervenuto Matteo Cancellieri. L'esterno biancoceleste ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

18.08 - Inizia la conferenza stampa di Matteo Cancellieri.

Dopo questa vittoria vi sentite più ottimisti nel guardare la classifica verso l'alto?
"Secondo me abbiamo ottenuto questo filone di vittorie propio perché non ci siamo prefissati degli obiettivi ma stiamo trovando serenità lavorando e pensando partita per partita. Poi ogni gara ha una storia a sé: a volte riusciamo ad esprimere il nostro calcio a volte meno".

Quanto dentro lo spogliatoio vi rode il fatto di non esservi svegliati prima?
"Penso che come si sia visto abbiamo vissuto un momento in cui non eravamo sereni e non riuscivamo ad esprimere il nostro calcio. In questo momento stiamo riuscendo a fare prestazioni ed ottenere punti: dobbiamo mantenere questa costante".

Come giudica la sua prestazione fino ad oggi?
"Non saprei dare un giudizio unico. Venivo da un ottimo ritiro precampionato, poi ho avuto delle difficoltà come la lesione di terzo grado e la nascita di mia figlia che ha cambiato un po' la mia vita. Ora sto portando sempre dentro di me le richieste del mister per aiutare la squadra e sto cercando di fare il massimo".

18.11 - Termina la conferenza stampa di Matteo Cancellieri.

Articoli correlati
Via dal Bologna, Immobile si sblocca in Ligue 1: ecco il primo gol con il Paris FC... Via dal Bologna, Immobile si sblocca in Ligue 1: ecco il primo gol con il Paris FC
Lazio, Cancellieri: "Nelle ultime settimane si sta vedendo il nostro animo" Lazio, Cancellieri: "Nelle ultime settimane si sta vedendo il nostro animo"
Lazio, Ianni: "Taylor giocatore internazionale. Come sta Gila e come vediamo Maldini"... Lazio, Ianni: "Taylor giocatore internazionale. Come sta Gila e come vediamo Maldini"
Altre notizie Serie A
La Roma non sfonda il muro del Lecce. Il dominio è solo territoriale, 0-0 all'intervallo... La Roma non sfonda il muro del Lecce. Il dominio è solo territoriale, 0-0 all'intervallo
Palladino sogna la Champions: "Chiederò tanto ai ragazzi, possiamo scrivere la storia"... Palladino sogna la Champions: "Chiederò tanto ai ragazzi, possiamo scrivere la storia"
Kostov, nel mirino dell'Inter: "Un trasferimento estivo da qualche parte non è il... Kostov, nel mirino dell'Inter: "Un trasferimento estivo da qualche parte non è il mio obiettivo"
Kessie occasione di mercato per l'estate. Possibile ritorno in A, occhio all'ingaggio... Kessie occasione di mercato per l'estate. Possibile ritorno in A, occhio all'ingaggio
Via dal Bologna, Immobile si sblocca in Ligue 1: ecco il primo gol con il Paris FC... Via dal Bologna, Immobile si sblocca in Ligue 1: ecco il primo gol con il Paris FC
Atalanta, Zappacosta: "Zona Champions? Daremo il massimo per esserci" Atalanta, Zappacosta: "Zona Champions? Daremo il massimo per esserci"
Verona, Sammarco: "È mancato solo il gol, ma siamo qui a commentare un'altra sconfitta"... Verona, Sammarco: "È mancato solo il gol, ma siamo qui a commentare un'altra sconfitta"
Lazio, Cancellieri: "Nelle ultime settimane si sta vedendo il nostro animo" Lazio, Cancellieri: "Nelle ultime settimane si sta vedendo il nostro animo"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, il pari con il Sassuolo mette a rischio Champions e progetti futuri. Il Milan è Modric dipendente. Perché Conte deve restare al Napoli. Sfida per il 9 azzurro tra Kean e Pio. La Cremonese accende la zona salvezza
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Atalanta torna a vincere con Zappacosta, 1-0 al Verona (al 18° ko). De Roon nella storia
Immagine top news n.1 Taylor-show, la Lazio espugna Bologna e supera i rossoblù: 0-2 e 3° successo di fila
Immagine top news n.2 La Champions League per il Como non è più un'utopia. I clamorosi numeri di tutta la rosa di Fabregas
Immagine top news n.3 Pisa annichilito, il Como non fa prigionieri: 5-0 al Sinigaglia, Diao da gol e assist
Immagine top news n.4 Campo e non solo, in casa Milan si pensa già al futuro: incontro di mercato tra Allegri, Furlani e Tare
Immagine top news n.5 L'Italia lo aspetta, Tonali intanto è fuori contro il Sunderland, Howe: "Un duro colpo per noi"
Immagine top news n.6 La vecchia guardia in soccorso della Juve. Spalletti ha due attaccanti in più, come nessun altro
Immagine top news n.7 Una Roma tra tensioni e delusioni riparte dal Lecce: le ultime da Trigoria
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
Immagine news podcast n.2 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
Immagine news podcast n.3 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
Immagine news podcast n.4 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, per Gasp senza Champions sarebbe fallimento? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Napoli, vedo il sorpasso sul Milan. Roma senza rosa da Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Palladino sogna la Champions: "Chiederò tanto ai ragazzi, possiamo scrivere la storia"
Immagine news Serie A n.2 La Roma non sfonda il muro del Lecce. Il dominio è solo territoriale, 0-0 all'intervallo
Immagine news Serie A n.3 Kostov, nel mirino dell'Inter: "Un trasferimento estivo da qualche parte non è il mio obiettivo"
Immagine news Serie A n.4 Kessie occasione di mercato per l'estate. Possibile ritorno in A, occhio all'ingaggio
Immagine news Serie A n.5 Via dal Bologna, Immobile si sblocca in Ligue 1: ecco il primo gol con il Paris FC
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Zappacosta: "Zona Champions? Daremo il massimo per esserci"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, Castori: "Sconfitta determinata più per demeriti nostri che da meriti dell'avversario"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Gorgone: "Rosso ad Acampora? Il VAR crea dei grossi problemi"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Caserta: "Ci siamo complicati la vita da soli. Le palle inattive sono fondamentali"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sampdoria e Avellino per ora non si fanno male: è 0-0 al 45'
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Alvini: "Vittoria importantissima che conta per noi Frosinone e l'ambiente"
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol-Frosinone 1-3, le pagelle: Calò decisivo, Palmisani prezioso. Disastro Masiello
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Risultati Serie C, il Novara strapazza l'Alcione. Vittorie preziose per Trapani e Siracusa
Immagine news Serie C n.2 Foggia, la rabbia del presidente Casillo: "Chiediamo rispetto, oggi si è superato il limite"
Immagine news Serie C n.3 Catania, domani debutta Viali in panchina: "Non ho la presunzione di insegnare nulla in cinque giorni"
Immagine news Serie C n.4 Risultati Serie C: poker Lecco in casa della Pro Patria, Cavese-Foggia termina a reti bianche
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati al 45': Lecco avanti 3-0, reti bianche fra Cavese e Foggia
Immagine news Serie C n.6 AlbinoLeffe, Lopez: "Vittoria voluta e meritata. Probabilmente siamo salvi al 90%"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Un punto a testa, finisce 1-1 lo scontro diretto per la salvezza fra Ternana e Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.2 La Fiorentina non approfitta del passo falso della Juventus: con il Parma finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, la Roma allunga sull'Inter. Oggi continua la 17ª giornata
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, la Roma ritrova la vittoria: battuta la Lazio in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Questo pareggio deve servirci da lezione, ora guardiamo avanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, l'Inter Women si butta via: avanti 2-0, finisce 2-2 contro il Napoli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince