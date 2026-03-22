Live TMW Lazio, Cancellieri: "Abbiamo ritrovato serenità. Ho avuto delle difficoltà durante la stagione"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo della Lazio contro il Bologna nella trentesima giornata della Serie A 2025/26 (0-2 il risultato finale firmato dalla doppietta di Taylor), è intervenuto Matteo Cancellieri. L'esterno biancoceleste ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

18.08 - Inizia la conferenza stampa di Matteo Cancellieri.

Dopo questa vittoria vi sentite più ottimisti nel guardare la classifica verso l'alto?

"Secondo me abbiamo ottenuto questo filone di vittorie propio perché non ci siamo prefissati degli obiettivi ma stiamo trovando serenità lavorando e pensando partita per partita. Poi ogni gara ha una storia a sé: a volte riusciamo ad esprimere il nostro calcio a volte meno".

Quanto dentro lo spogliatoio vi rode il fatto di non esservi svegliati prima?

"Penso che come si sia visto abbiamo vissuto un momento in cui non eravamo sereni e non riuscivamo ad esprimere il nostro calcio. In questo momento stiamo riuscendo a fare prestazioni ed ottenere punti: dobbiamo mantenere questa costante".

Come giudica la sua prestazione fino ad oggi?

"Non saprei dare un giudizio unico. Venivo da un ottimo ritiro precampionato, poi ho avuto delle difficoltà come la lesione di terzo grado e la nascita di mia figlia che ha cambiato un po' la mia vita. Ora sto portando sempre dentro di me le richieste del mister per aiutare la squadra e sto cercando di fare il massimo".

18.11 - Termina la conferenza stampa di Matteo Cancellieri.