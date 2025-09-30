Lazio, Castellanos: "Felice per i 100 gol in carriera. Dia? Giocatore importantissimo"

Valentin Castellanos, attaccante della Lazio, ha parlato in Lazio Style Channel nel post partita del successo ottenuto contro il Genoa: "È vero che è stata una settimana non facile, abbiamo lavorato tantissimo per questa partita. Abbiamo un po’ di infortuni e non è buono per noi, ma la squadra ha giocato bene oggi. È stata una partita incredibile, dobbiamo continuare su questa strada che è importante. Dia? Penso che sia un calciatore importantissimo per noi, forte. Lo scorso anno abbiamo giocato tanto insieme, sono felice perché ci aiutiamo a vicenda. L’importante è che la squadra lavora e dobbiamo essere sempre tutti uniti”.

Sul momento: “Non era facile, una settimana complicata dopo il derby. La squadra ha fatto un buon lavoro ed è l’importante. Se sento più responsabilità? Si, penso che essere l’attaccante della Lazio sia una responsabilità enorme. Devo lavorare tantissimo per aiutare la squadra, sono felice per oggi. La fiducia è importante per fare gol e assist. Quota 100 in carriera? Sono felice”.