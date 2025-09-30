Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, il talismano Rabiot: con lui in campo solo vittorie, e domenica c'è la Juve da grande ex

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:08Serie A
di Andrea Piras

Il ritorno dei grandi ex. Domenica sera sarà il big match della sesta giornata di campionato. Alle 20.45 la Juventus ospiterà il Milan che nell’ultimo turno di campionata ha frenato la corsa del Napoli campione d’Italia. Un ritorno all’Allianz Stadium per Massimiliano Allegri ma soprattutto per Adrien Rabiot, colpo di mercato dei rossoneri nell’ultima sessione di trattative e giocatore assai prezioso nell’economia della squadra rossonera. Un innesto voluto fortemente dal mister toscano che lo ha cercato con insistenza fino a convincerlo a tornare a lavorare insieme dopo gli anni vincenti trascorsi a Torino.

E proprio in bianconero, il francese ha collezionato successi ma soprattutto reti. In Serie A infatti sono 157 le partite giocate nella esperienza all’ombra della Mole con 18 gol realizzati e 12 assist. In Champions League i gettoni sono stati 24 con tre marcature e un assist mentre in Europa League ha gonfiato la rete in un’occasione con due assist nelle otto partite in cui è sceso in campo.

In rossonero invece è un "talismano". Come evidenzia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il grande ex di serata è sempre stato in campo nelle ultime quattro partite dove sono arrivate altrettante vittorie e solo un gol incassato. Chissà che a Torino non possa ripetersi.

