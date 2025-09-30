Juventus, Arrivabene: "Non mi pento di Vlahovic, sento anche Bonucci. Locatelli gobbo vero"

Maurizio Arrivabene, dirigente che ha ricoperto la carica di amministratore delegato della Juventus dall'estate del 2021 all'inverno del 2023, è stato intervistato da Tuttosport e nel corso della chiacchierata ha toccato vari argomenti. Tra questi, anche l'acquisto da lui avallato al tempo del centravanti serbo Dusan Vlahovic dalla Fiorentina per oltre 80 milioni di euro.

Spiega sul tema Vlahovic, lo stesso Arrivabene: "Sono ancora in contatto con molti giocatori, con Vlahovic per esempio ci mandiamo sempre dei messaggi: è un bravo ragazzo. Non mi sono mai pentito di averlo preso, stava segnando una valanga di gol. Non può essere scarso, non è scarso! Forse ha pagato il fatto che la Fiorentina giocava per lui e la Juventus non ha mai potuto farlo. Mi sembra che se ne sia accorto e giochi più sereno e leggero. E sta andando bene".

Conclude quindi Arrivabene, allargando un po' il raggio dell'osservazione: "Non gli scrivo niente di particolare, lo carico, gli dico quello che dicevo anche ai piloti della Ferrari. Poi sento Bonucci e altri giocatori, sono orgoglioso che molti di quelli presi quell'anno siano ancora in squadra. Bremer, per esempio. E Locatelli, un gobbo vero. Uno juventino come ne ho conosciuti pochi, non voleva sapere di nessun'altra squadra quando trattavamo con il Sassuolo. La Juve e basta".