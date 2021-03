Lazio, Correa: "Vogliamo chiudere a testa alta. Cercheremo di fare subito qualche gol"

L'attaccante Joaquin Correa ha parlato della sfida di questa sera contro il Bayern Monaco a Lazio Style Radio spiegando di credere ancora al passaggio del turno nonostante la pesante sconfitta dell'andata e della volontà di mettere in crisi i campioni in carica: “Dobbiamo cercare di fare subito qualche gol per mettere in difficoltà il Bayern e provare a passare il turno. È una speranza che abbiamo ancora al termine di un percorso importante come quello fatto finora da noi. Vogliamo finire a testa alta. Loro davanti sanno fare la differenza, ma noi dobbiamo scendere in campo cercando di fargli male in ogni occasione per poi difendere tutti assieme e cercare di essere fastidiosi e metterli in difficoltà. - conclude Correa - Campionato? Le ultime gare non abbiamo giocato il nostro calcio, ma siamo fiduciosi e oggi è una grande partita per dimostrare che possiamo lottare”.