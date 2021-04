Lazio, decima vittoria interna consecutiva. E' la terza volta nella storia del club capitolino

Doppia cifra per la Lazio in termini di vittorie. Con il 3-0 sul Milan di questa sera la compagine capitolina, si legge su OPTA, ha vinto per la terza volta nella sua storia dieci gare interne consecutive in Serie A dopo il 1937 e il 1974.