Lazio, Felipe Anderson ha già chiamato gli ex compagni: pronto a tagliarsi l'ingaggio per tornare

Felipe Anderson si avvicina al ritorno alla Lazio. C'è stato un contatto venerdì scorso e ne è previsto un altro per questa settimana. Il West Ham è pronto a cederlo per 8 milioni di euro, non una cifra impossibile anche per le casse laziali. Il giocatore ha già parlato con alcuni ex compagni e da un anno ormai sogna di tornare a Roma. È disposto anche a tagliarsi lo stipendio dagli attuali 4 milioni, spalmandolo su più anni. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.