Lazio, Felipe Anderson: "Quando la squadra lavora insieme davanti andrà meglio"

L'attaccante della Lazio Felipe Anderson ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l'Inter: "Tutti noi stiamo provando a giocare in modo perfetto per aiutare la squadra nella fase difensiva. Sappiamo che noi davanti dobbiamo fare qualcosa di diverso per segnare e portare punti a casa. Ma il mister ci dice che quando la squadra lavora insieme pensando come un unico gruppo davanti le cose andranno meglio".