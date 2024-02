Lazio, Guendouzi dopo il gol al Torino: "Vittoria pesantissima, sia base di partenza"

Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio andato in gol nel successo dei biancocelesti per 0-2 sul campo del Torino, al termine del match dello stadio Olimpico Grande Torino si è soffermato a parlare ai canali ufficiali del suo club: "Sono molto felice per il gol, quella di oggi è una vittoria pesantissima. Sono contento di aver regalato una gioia importante ai tifosi, questa deve essere la base di partenza per le prossime gare".

Prosegue quindi il centrocampista di nazionalità francese, arrivato in estate in prestito con opzione per il riscatto dall'Olympique Marsiglia: "Oggi abbiamo dato buone risposte dopo la sconfitta contro il Bologna, abbiamo avuto un’ottima reazione anche all’approccio del Torino e abbiamo portato a casa una vittoria pesante. Sono sempre felice di far gol. Un obiettivo? Dico cinque gol ma spero di poterne fare ancora di più".

La classifica di Serie A aggiornata

Inter 63 punti (24 partite giocate)

Juventus 54 (25)

Milan 52 (25)

Atalanta 45 (24)

Bologna 45 (25)

Roma 41 (25)

Lazio 40 (25)

Fiorentina 38 (25)

Napoli 36 (24)

Torino 36 (25)

Monza 33 (25)

Genoa 30 (25)

Lecce 24 (25)

Udinese 23 (25)

Frosinone 23 (25)

Empoli 22 (25)

Sassuolo 20 (24)

Hellas Verona 20 (25)

Cagliari 19 (25)

Salernitana 13 (25)