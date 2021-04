Lazio, Hoedt torna in campo al posto di Acerbi ma il suo destino è segnato: niente riscatto

Con Acerbi fuori per squalifica, la Lazio affronterà la prossima partita contro il Genoa schierando in difesa Wesley Hoedt. Il difensore non ha brillato nel corso della stagione e secondo Il Messaggero non verrà riscattato. Il giocatore tornerà al Southampton e i biancocelesti risparmieranno i 5 milioni di euro previsti dal riscatto.