Lazio, idea Lucas Torreira per la regia: è un pallino di Maurizio Sarri

Idea Lucas Torreira per la Lazio. L'ex centrocampista di Sampdoria e Pescara, che in Italia ha espresso al suo massimo le sue qualità, sarebbe una delle opzioni prese in esame dalla Lazio e dal tecnico Maurizio Sarri, che è un grande estimatore dell'uruguaiano, per la regia dei biancocelesti. In prestito all'Atletico Madrid in questa stagione, Torreira è di proprietà dell'Arsenal. A riportarlo è Sky.