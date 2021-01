Lazio, Immobile: "Partita pazzesca. Roma messa sotto scacco, siamo soddisfatti"

vedi letture

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Ciro Immobile, autore del primo gol biancoceleste nel derby contro la Roma, ha commentato il successo per 3-0: "È stata una vittoria pazzesca, una partita giocata ai massimi livelli e dobbiamo essere soddisfatti e orgogliosi. I tifosi devono esserlo di noi e questa è la cosa più importante. È stato un derby atipico senza pubblico, davvero strano, ma la carica che ci hanno dato a Formello è stata importante, abbiamo sentito la loro vicinanza. Il derby era importante per noi anche per la classifica e abbiamo dato una risposta da grande squadra. Adesso festeggiamo dentro lo spogliatoio e con le famiglie, non possiamo farlo con i tifosi ed è dura. Resta una partita pazzesca, in tutto e per tutto. Abbiamo messo sotto scacco una squadra che stava facendo molto bene, siamo soddisfatti. La Lazio è una squadra che deve stare in alto, abbiamo perso qualche punto perché abbiamo approcciato le partite in modo sbagliato. Il derby ci dà una carica in più anche dal punto di vista mentale, dovevamo dare una spinta in più al nostro campionato. Prima della partita ero sereno, il derby ti dà emozioni forti e l'ansia ti toglie energia, per questo è fondamentale restare calmi. Sapevo come fare male alla Roma e i miei compagni mi hanno aiutato. Potevo fare anche più di una rete ma a volte arrivavo stanco. La mie rete è arrivata grazie a una grande giocata di Lazzari, che ci ha creduto".