Lazio, Inzaghi: "Sempre con tante defezioni in difesa. Bayern? No, ora c'è la Sampdoria"

Prima di pensare al Bayern Monaco, la Lazio a Formello prepara la gara di domani all'Olimpico contro la Sampdoria (ore 15). Alla vigilia della sfida, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Lazio Style Channel:

Mister, contro la Sampdoria si aspetta una Lazio più pratica che spettacolare?

"Domani sarà molto difficile contro un avversario in salute. Ranieri è tra gli allenatori più bravi in circolazione e farà di tutto per crearci dei problemi, come successo all'andata. La nostra striscia di sei vittorie si è interrotta a Milano, dove avremmo meritato di più ma abbiamo commesso degli errori. E i primi due gol loro sono arrivati su rigore e su un rimpallo...".

Con l'operazione di Radu, che opzioni ci sono in difesa?

"Abbiamo delle defezioni ma siamo abituati, soprattutto in difesa. Cercheremo di fare di necessità virtù. Parolo ha giocato parecchie volte in quel ruolo e Musacchio ha una settimana di lavoro in più sulle gambe. Ma più che l'assetto tattico, conterà la voglia e l'atteggiamento della squadra".

Ci sarà turnover domani in vista del Bayern Monaco?

"Con tutti questi assenti, il turnover è difficile. Siamo contenti di affrontare la migliore squadra al mondo martedì, ma ora penso solo alla Sampdoria. Oggi faremo allenamento e poi vedrò il da farsi per la partita di domani".