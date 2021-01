Lazio, Inzaghi sul difensore: "Sokratis è uno dei profili vagliati. Ma non è semplice"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi nell'intervista rilasciata alla Rai dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Parma si è soffermato anche sul mercato: "Per quanto riguarda il mercato ne stiamo parlando, anche per capire i tempi di Ramos che domani verrà operato. Stiamo guardando perché in difesa siamo corti. Sokratis? È uno dei profili vagliati. Il mercato non è semplice, chi sta giocando difficilmente può partire. Noi stiamo cercando una situazione migliore per noi”.