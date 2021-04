Lazio, l'esultanza di Reina: "Vittoria sofferta su un campo difficile, ora otto battaglie"

vedi letture

Attraverso i propri social, il portiere della Lazio Pepe Reina commenta la vittoria in extremis ottenuta oggi contro l'Hellas Verona: "Vittoria sofferta in un campo difficilissimo. Continuiamo a lavorare a testa bassa per essere pronti per queste otto battaglie. Sempre insieme squadra".