Lazio, la roadmap di Felipe Anderson a suon di tweet: è atterrato poco fa a Venezia

Tramite alcuni messaggi in codice sul proprio profilo Twitter, la Lazio sta di fatto documentando in tempo reale gli spostamenti di Felipe Anderson. L'esterno brasiliano è infatti partito poco più di un'ora fa dall'aeroporto di Fiumicino, a Roma, dopo essersi sottoposto alle visite mediche con il club biancoceleste, ed atterrato qualche minuto or sono a quello di Venezia Centrale, dove poi prenderà un mezzo motorizzato per raggiungere i compagni di squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore. Ancora nessun annuncio ufficiale, al pari di Hysaj.