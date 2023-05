Lazio, la Juventus su Milinkovic-Savic: il serbo direbbe sì anche senza Europa

Sergej Milinkovic-Savic è tornato ad essere nel mirino della Juventus. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il serbo accetterebbe di andare a Torino indipendentemente dal futuro dei bianconeri, che potrebbero non giocare in Europa, ma prima bisogna fare i conti con Lotito. La Vecchia Signora ha riallacciato i contatti con Kezman, agente del centrocampista, che è convinto che il patron possa scendere con le pretese, visto il contratto in scadenza nel 2024. La promessa del giocatore è di non andare via a zero, ma il presidente dovrà accettare proposte ragionevoli: la Juventus mette sul piatto 25 milioni di euro più bonus.