Lazio, Lazzari: "Inzaghi ci ha caricati anche da lontano, vogliamo regalargli la vittoria"

Manuel Lazzari, esterno della Lazio, prima della sfida contro il Benevento è intervenuto al microfono di Lazio Style Channel: "Oggi è una partita fondamentale perché siamo reduci da diversi risultati utili consecutivi, poi dopo il Benevento abbiamo due confronti diretti per la nostra classifica quindi oggi i tre punti saranno ancor più fondamentali. Il mister ci carica sempre, ogni giorno, anche se non è presente fisicamente, è sempre al nostro fianco anche da remoto, quindi anche oggi prima della partita ci ha caricato, ci ha ricordato quanto possa essere importante la partita di oggi e speriamo di regalargli questa vittoria in campo. Il Benevento è una squadra molto organizzata, lotta per la salvezza: dovremo avere pazienza, far girare la palla velocemente e poi essere cattivi sotto porta".