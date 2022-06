Lazio, le tre cessioni per risolvere l'indice di liquidità: 15 mln per Muriqi, Vavro ed Escalante

La Lazio, come lo scorso anno, ha problemi legati all'indice di liquidità. Claudio Lotito ha presentato in extremis la documentazione necessaria, ora però bisognerà fare cassa per risolvere la questione. I nomi in uscita, su tutti, sono tre: Vedat Muriqi, Denis Vavro e Gonzalo Escalante. Per i primi due si cerca la quadra per la cessione definitiva a Maiorca e Copenaghen rispettivamente, mentre per il terzo si cerca sistemazione in Spagna. Dalla cessione di questi tre calciatori il club biancoceleste spera di incassare 15 milioni di euro, forse qualcosa in più. A riportarlo è Il Tempo.