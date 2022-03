Lazio, Leiva: "Vittoria meritata, dopo i primi sei mesi ora le giocate vengono in automatico"

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Cagliari. "Cento vittorie con la maglia della Lazio è un record importante. Vittoria meritata questa sera, nelle ultime partite erano arrivate le prestazioni ma non i risultati. Dobbiamo continuare su questa strada. La serenità é perché dopo sei mesi le giocate vengono in automatico, questo palleggio, i movimenti, abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo punto. E' un gioco dispendioso, in palleggio dobbiamo essere sempre in movimento però stiamo crescendo come squadra. Quando non prendiamo gol ci dà ancora più fiducia".

E' stato difficile passare da Inzaghi a Sarri.

"Abbiamo avuto un po' di difficoltà perché dopo quattro anni giocando a tre e in un modo diverso, arriva mister Sarri con un'altra proposta ma la squadra è stata disponibile ed a volte abbiamo fatto dei risultati non buonissimi ma la strada è questa. Siamo migliorati tanto, c'è ancora tanto da lavorare".

Quando ci tiene Sarri alla fase difensiva?

"La prima cosa che chiede sempre, cominciando da Immobile. Se un giocatore non fa bene la parte difensiva alla fine soffriamo tutto, avendo più la palla poi prendiamo meno gol. Ora abbiamo più possesso".

Quanto credete all'Europa?

"Dobbiamo pensare di partita in partita, nel calcio poi niente è impossibile".