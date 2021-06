Lazio, Lotito accoglie Sarri: "Scelto un tecnico per essere sempre più protagonisti"

Nel giorno dell'annuncio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Lazio, il presidente dei biancocelesti, Claudio Lotito, ha voluto accogliere così il nuovo tecnico, con un messaggio al sito ufficiale del club: "La Lazio ha scelto un tecnico il cui standing è in linea con l'esigenza di consolidare ed accrescere, in Italia ed in Europa, la posizione di protagonista che la Società, i suoi tifosi e la squadra meritano di avere".