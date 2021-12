Lazio, Lotito ha tagliato... l'acqua. "Mi dà fastidio vedere bottiglie mezze vuote, dimezziamo"

Nel suo approfondimento sui problemi di casa Lazio, il Corriere dello Sport ha sottolineato un altro motivo di forte insoddisfazione da parte del patron Claudio Lotito, annunciato nel corso della cena di Natale: "Altra cosa, quando vedo le bottiglie di mezzo litro buttate dopo solo due sorsi mi dà fastidio. Ho detto, siccome non apprezzano, riduciamo il volume, non mezzo litro, ma un quarto. Sono contro lo spreco". Lotito ha dimezzato le bottigliette d’acqua, a Formello non ce ne sono più da un litro.