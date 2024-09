Lazio, Lotito una furia dopo il 2-1 del Franchi: "A Firenze è stato uno scandalo"

"A Firenze è stato uno scandalo". Questo il brevissimo commento che Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato a Il Messaggero dopo la sconfitta per 2-1 al Franchi contro la Fiorentina, frutto di due calci di rigore concessi ai viola di Raffaele Palladino. I biancocelesti recriminano soprattutto per il secondo tiro dal dischetto, concesso per un pestone di Nuno Tavares ai danni di Dodo.

È probabilmente dello stesso parere Marco Baroni, che ai microfoni di DAZN si era già espresso con altre parole, ma alludendo allo stesso concetto: "Gara decisa solo dagli episodi. Sai quando una squadra fa più possesso, tiri, entrate in area di rigore. Ho fatto più di 1000 partite. Queste sono situazioni contrarie allo spirito del gioco. Un giocatore non può nemmeno più tentare di coprire un cross. Ho una grande passione, guardo tante partite e non vedo mai episodi così. Mi dispiace. Dobbiamo modificare anche noi il modo di difendere e stare in area di rigore. Ho parlato di spirito in questo senso.

Anche sul primo Gudmundsson ha già spostato la palla, non è un pestone cattivo di Guendouzi. È una situazione al limite. Cerchiamo di proporre spettacolo ma lasciamo che ci sia in campo. Però questo è un mio pensiero. Si può sbagliare tutti ma se si va verso questa direzione diventa difficile per noi allenatori dire ai nostri giocatori come comportarsi. Guendouzi leva il piede, il pallone era stato già giocato".