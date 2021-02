Lazio, Luis Alberto: "Cambiata la nostra mentalità. Faremo una grande seconda parte di stagione"

Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, ha parlato del momento dei biancocelesti ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo cambiato la nostra mentalità e c'è più sacrificio da parte nostra, come lo scorso anno. Siamo in un buon momento e faremo una buonissima seconda parte della stagione. Pensiamo una partita alla volta, adesso abbiamo tre settimane per preparare la Champions e per dimostrare di essere ancora forti".