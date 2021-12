Lazio, Luis Alberto e Zaccagni tornano ad allenarsi in gruppo. Out Pedro

Buone notizie dall'infermeria della Lazio, da cui è uscito oggi Luis Alberto. Lo spagnolo, che aveva saltato la trasferta di Reggio Emilia per un fastidio al flessore della coscia destra, si è allenato oggi con il resto del gruppo, così come Mattia Zaccagni. Assente, invece, Pedro, che proprio da Reggio Emilia è uscito anzitempo per un fastidio muscolare.