Lazio, Luis Alberto: "Partita speciale, sono contento. Grazie ai tifosi: ci hanno aiutato"

vedi letture

Il man of the match della Lazio nel derby contro la Roma, Luis Alberto, autore di una doppietta, ha parlato alla radio ufficiale del club biancoceleste: "Questa è una partita speciale e sono contento che sia andata così. Dedico questi gol a mia moglie, era da tempo che non le dedicavo una rete. Giocare una partita senza tifosi è strano, soprattutto in questa città ma li ringraziamo per essere venuti a Formello, ci hanno aiutato".