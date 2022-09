Lazio, Luis Maximiano caso da 10,7 milioni: lui continua a lavorare al massimo a Fomello

Luis Maximiano comincia a diventare un caso in casa Lazio. Il portiere è arrivato la scorsa estate per una cifra di 10,7 milioni di euro ma è stato scalzato nelle gerarchie da Provedel. Il tecnico Maurizio Sarri, riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, avrebbe paventato a Lotito l'idea di mandarlo in prestito a giocare ma l’estremo difensore sta lavorando a Formello per guadagnare posizioni.