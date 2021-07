Lazio, Luiz Felipe: "Felice per il ritorno dio Felipe Anderson. Quando arrivai mi aiutò tanto"

Nella sua conferenza stampa di oggi, il difensore della Lazio, Luiz Felipe, ha parlato anche del ritorno di Felipe Anderson in biancoceleste: "Quando arrivai, Felipe mi ha aiutò tantissimo. É un fratello per me, mi ha fatto piacere che sia tornato. Sappiamo quanto sia forte, in Premier ha fatto bene, adesso sono sicuro che farà grandi cose anche qui".