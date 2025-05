Lazio, Mario Gila nel mirino del Bournemouth per sostituire Dean Huijsen

Con la partenza ormai imminente di Dean Huijsen verso il Real Madrid, che verrà ufficializzata al termine della stagione di Premier League, il Bournemouth ha già avviato i lavori per sostituire il giovane difensore. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il club inglese ha messo gli occhi su un profilo decisamente interessante: Mario Gila, attuale difensore della Lazio e cresciuto nel settore giovanile proprio del Real Madrid.

Il centrale spagnolo, classe 2000, era stato accostato agli stessi blancos anche come possibile ritorno a gennaio, quando Huijsen era ancora in fase di valutazione. Ora invece, potrebbe essere proprio lui a raccogliere l'eredità del difensore malagueño in Premier.

Il Bournemouth, guidato da Andoni Iraola, ha già sondato il terreno per capire la disponibilità della Lazio a trattare. Gila ha disputato una stagione di alto livello: 42 presenze complessive tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, condite da 2 gol (uno in campionato contro la Fiorentina, l’altro in Europa). In Serie A ha saltato solo quattro gare: tre per infortunio e una per squalifica.

Curiosamente, sia Gila che Huijsen sono stati tra le sorprese dell’ultima convocazione di Luis de la Fuente con la nazionale spagnola, lo scorso marzo. Il laziale è stato chiamato a sostituire Cubarsí, infortunatosi nella sfida di Nations League contro l’Olanda, mentre Huijsen è subentrato per l’assenza di Iñigo Martínez.

Gila ha un contratto con la Lazio fino al 2027, ma il suo nome è già finito sul taccuino di diversi club europei. Il Bournemouth è solo il primo ad aver fatto un passo concreto.